年底了，投資人進行投資總檢討，有網友在PTT股板結算績效，指出今年僅Q1、Q4至賺錢，Q3把資產50萬押進股市想要快速回本，甚至也有買進飆股緯創、創意、光寶科，沒想到卻碰到輝達財報亮點最終卻開高收低，加上沒停損，反而倒賠8萬多元，總計今年台股漲26%，他虧損12.2萬、虧損比重25%，提出7點反省被網友讚爆：「惠我良多」、「拍拍，不是只有你一人」。

原PO在PTT表示，年底了，到處都可以聽到大家在說2023是個好年，荷包都賺飽飽，但聽在他耳裡卻是刺耳到不行，因為自己就是賠錢的那個韭菜。剛出社會，原PO用存下來的25萬元在2022踏入股市，結果慘遭烏俄戰爭+升息洗禮，最後賠了大概7萬、虧損3成。

2023年初，他拿著30萬再次挑戰股市，結果四季績效分別如下：

▲Q1 +14,404

Q1對於籌碼/技術/基本面開始有點概念，但買賣還是很容易受到媒體或投顧老師影響，這個時候還是零股買賣，加上運氣好賺了一點錢。

▲Q2 -63994

Q1賺到錢信心爆棚，覺得零股交易金額太小，想要趕快把去年的虧損打回來

，所以Q2開始全都變成了融資…，結果直接慘賠。

比較好的一點是大部分都有遵守自己進出場的紀律，大部分的虧損單都是7-10%以內，但是買的點位跟選股都很差，導致一直頻繁停損、勝率極低，最後就是大賠作收。

原PO表示，應該會有人想問Q2 AI噴成那樣怎麼還會賠錢？AI概念股原PO確實都有買，但是獲利的單都抱不住，10-20%就出掉了，反倒是小回檔的時候不耐震一直頻繁停損砍在阿呆股…。

▲Q3 -83863

Q3原PO開始決定把所有資產加起來總共50萬都壓進來股市，這樣才能趕快把虧損打回來。

卻出乎意料之外，所有虧損都集中在8/24那天，當時前一天8/23原PO還特別清倉不賭財報，等到財報公布後方向出來再順勢做，結果8/24當天NVDA財報打破所有人的預期，想著AI又要再噴一波，一開盤就直接融資歐印AI概念股，結果當天開最高收最低。

因為不想當天停損，所以選擇多放兩天，結果就是越賠越多…。

▲Q4 +11213

Q4台股創波段高應該賺回不少吧？原PO表示其實並沒有。因為8/24賠爛之後整個人信心全失，灰心喪志休息了一段時間，本來已經打算把錢全部分批投入006208和00713不想再主動選股了，但思考過後了解到自己是熱愛研究股票，所以直到11月底才重新振作再出發，去掉一切槓桿重新從零股出發。

原PO表示，總結2023年總績效-12萬2240、虧損約25%。他對自己今年一年操作有7點反省：

1. 不要做超過自己能力所及的事（融資開爆）

2. 請對自己的錢負責，不要憑感覺做交易

3. 考量到自己的上班時間跟作息後發現，動能交易不適合我，因為自己沒辦法常常看盤，加上心態也不夠穩健，反而左側思維+低檔布局更適合自己

4. 不要被情緒影響自己的規劃

5. 不要過度盯盤

自己有一段時間上班的時候常常一直偷偷看盤，而這樣過於頻繁看盤也影響到我的工作，也讓自己因為太過在意極短線的漲跌而常常追高殺低…

6. 慢慢來比較快

2023領悟最深的一句話，現在都會一直提醒自己不要一直想要急著把賠的都賺回來而越押越大

7. 嚴守停損以及堅持自己當初買進的理由

對於原PO開誠布公坦承自己犯的錯誤，網友幾乎一面倒替他加油「推，這才是正常人」、「推檢討，我覺得溫暖多了，對了，我在公園怎麼沒看到你」、「本小虧大虧不大」、「本不大的時候賠點錢，發現自己交易的缺點是好事」、「我開始加入市場的第3年（2008）、虧損7成本金呢」。

也有人點出原PO的盲點，「看交易單都是追熱門股，當然套」、「年初買大盤刪APP，年末就可以輕鬆發賺錢年報」、「一直買713不要賣就好了」、「用中長線玩法勝率才高，短線勝率超低」。

更有老手以過來人姿態表示，2009年他開始玩股票，當時指數還在4000點，結果拼命追高殺低結果，當年還是賠錢，後來從2010年開始買中華電才開始賺錢。該網友說長輩以前玩都是追漲停，後來發現這招不行，現在長輩追噴高拉回、像是航運類的個股結果套死，與其追高殺低，不如買ETF，每年贏過大盤就好，交給專業的來。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。