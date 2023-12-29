2023年的最後一個交易日，人民幣對美元中間價以大幅升值，全年小幅貶值近1.7％。中國外匯交易中心的數據顯示，12月29日，人民幣對美元中間價報7.0827，上升至2023年5月31日以來高點，但人民幣對美元中間價連續兩年下跌。

澎湃新聞報導，2023年全年人民幣對美元中間價累積貶值1,181基點，貶值超1.69％，較2022年的9.23％大幅收窄。今年全年，人民幣對美元中間價的波幅為7.36％，大幅低於2022年15％的波幅。9月中旬至11月中旬，人民幣對美元中間價穩定在7.18附近，隨著美元走弱，人民幣對美元中間價彈性恢復。

人民幣29日走強，在岸價（CNY）與離岸價人民幣（CNH）29日早段雙雙升破7.1，在岸價高至7.0880，最新升逾百個基點。離岸價人民幣曾高至7.0909。

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