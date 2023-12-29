2023年不平靜，存股族還沒從2022年熊市還魂，就被連串大雷突襲，從俄烏戰爭、暴力升息、美中貿易戰到以巴衝突，都讓股市震盪加劇，還好有AI橫空出世，台股從萬四飛到萬七，直逼萬八。理財達人「存股方程式」表示，堅定當存股武士，沒被年初空頭嚇出場，還閉眼傻買台股或美股市值型ETF，輕鬆賺逾22%，如買00891、00893或00757，最多賺翻倍。

「存股方程式」版主在臉書粉專表示，很快的，2023年今（12/29）天收盤後正式結束，版主整理一些觀察心得與大家分享。

2023年不能算是平靜的一年，雖然不曾出現爆炸性的大利空，但地雷不停現蹤，俄烏與以巴軍事衝突、暴力升息、美中貿易戰等，造成股市大幅波動。幸好AI技術橫空出世，帶動相關產業鏈股價大漲，台股加權指數從年初約14137點大漲3000多點，逼近18000點，為2023年畫下不錯的句點。

依據證交所的統計，截至12/22，上市公司市值合計增加11.22兆元，平均每位股民獲利89.91萬元，雖然這個獲利平均數字被高資產人士拉高，因此明顯失真，無法反應真實情況，但只要能堅定待在市場，就能參與這場多頭盛宴。

2023年，全球主要股市大多走多頭格局：台股漲約26.7%、日經指數漲約30.4%、標普500指數漲約25.2%、納斯達克指數漲約45.6%、印度SENSEX指數漲約18.4%、德國DAX指數漲約18.7%、英國富時100指數漲約2.3%。

全球主要股市一片歡天喜地時，2023年唯獨陸港股獨憔悴：上證指數全年下跌約5.2%、滬深300指數約下跌12.2%、香港恒生指數約下跌15.4%。

閉眼買科技ETF：00891、00893或00757，年報酬高達48%、66%、96%

投資獲利不難，只要不貪圖暴利，跟著大盤成長、跟著趨勢前進，資產就能穩當增加。

從過往經驗來看，美股與台股依舊是最穩健的市場，2023年閉著眼睛傻傻投入台股或美股市值型ETF，就能輕鬆賺到超過22%的報酬率；若是跟著科技趨勢前進（例如半導體、電動車、尖牙股），投入中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）或統一FANG+（00757），2023年報酬率分別高達約48%、66%、96%。獲利不難，難就難在紀律執行。

展望2024年，只要沒有出現突發性的重大利空，股市似乎沒有悲觀的理由。通膨降溫、經濟回穩、降息在即、AI應用擴大、巴黎奧運、庫存調整告一段落等，可想見股市延續多頭格局的機會頗大。

各投顧紛紛釋出對2024年大盤指數區間預測值，最低點預測值約15000點，最高點預測值約19000點。第一金投顧董事長更大膽推測，2024年台股將出現20檔股價超過千元的「千金股」，2027年加權指數將挑戰3萬點。版主不對投顧的預估表示任何意見，但相信台股與美股長期一定能持續創造奇蹟。

2022年底至2023年初，市場一片悲觀，很多信誓旦旦存股的投資人被洗出場，版主有很多同事與親友原本聲稱要和版主前進，也都早早就被年初的空頭嚇退場。能夠堅持到2023年最後一個交易日的，都是真正的存股武士，股票資產都能有不錯的增長。

展望2024年，版主會堅守存股紀律，不論市場如何波動，嚴格執行「存股方程式」，帶著信心與希望，迎接財富自由的那一天。

※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。