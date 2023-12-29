2023年不平靜，存股族還沒從2022年熊市還魂，就被連串大雷突襲，從俄烏戰爭、暴力升息、美中貿易戰到以巴衝突，都讓股市震盪加劇，還好有AI橫空出世，台股從萬四飛到萬七，直逼萬八。理財達人「存股方程式」表示，堅定當存股武士，沒被年初空頭嚇出場，還閉眼傻買台股或美股市值型ETF，輕鬆賺逾22%，如買00891、00893或00757，最多賺翻倍。
「存股方程式」版主在臉書粉專表示，很快的，2023年今（12/29）天收盤後正式結束，版主整理一些觀察心得與大家分享。
2023年不能算是平靜的一年，雖然不曾出現爆炸性的大利空，但地雷不停現蹤，俄烏與以巴軍事衝突、暴力升息、美中貿易戰等，造成股市大幅波動。幸好AI技術橫空出世，帶動相關產業鏈股價大漲，台股加權指數從年初約14137點大漲3000多點，逼近18000點，為2023年畫下不錯的句點。
依據證交所的統計，截至12/22，上市公司市值合計增加11.22兆元，平均每位股民獲利89.91萬元，雖然這個獲利平均數字被高資產人士拉高，因此明顯失真，無法反應真實情況，但只要能堅定待在市場，就能參與這場多頭盛宴。
2023年，全球主要股市大多走多頭格局：台股漲約26.7%、日經指數漲約30.4%、標普500指數漲約25.2%、納斯達克指數漲約45.6%、印度SENSEX指數漲約18.4%、德國DAX指數漲約18.7%、英國富時100指數漲約2.3%。
全球主要股市一片歡天喜地時，2023年唯獨陸港股獨憔悴：上證指數全年下跌約5.2%、滬深300指數約下跌12.2%、香港恒生指數約下跌15.4%。
閉眼買科技ETF：00891、00893或00757，年報酬高達48%、66%、96%
投資獲利不難，只要不貪圖暴利，跟著大盤成長、跟著趨勢前進，資產就能穩當增加。
從過往經驗來看，美股與台股依舊是最穩健的市場，2023年閉著眼睛傻傻投入台股或美股市值型ETF，就能輕鬆賺到超過22%的報酬率；若是跟著科技趨勢前進（例如半導體、電動車、尖牙股），投入中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）或統一FANG+（00757），2023年報酬率分別高達約48%、66%、96%。獲利不難，難就難在紀律執行。
展望2024年，只要沒有出現突發性的重大利空，股市似乎沒有悲觀的理由。通膨降溫、經濟回穩、降息在即、AI應用擴大、巴黎奧運、庫存調整告一段落等，可想見股市延續多頭格局的機會頗大。
各投顧紛紛釋出對2024年大盤指數區間預測值，最低點預測值約15000點，最高點預測值約19000點。第一金投顧董事長更大膽推測，2024年台股將出現20檔股價超過千元的「千金股」，2027年加權指數將挑戰3萬點。版主不對投顧的預估表示任何意見，但相信台股與美股長期一定能持續創造奇蹟。
2022年底至2023年初，市場一片悲觀，很多信誓旦旦存股的投資人被洗出場，版主有很多同事與親友原本聲稱要和版主前進，也都早早就被年初的空頭嚇退場。能夠堅持到2023年最後一個交易日的，都是真正的存股武士，股票資產都能有不錯的增長。
展望2024年，版主會堅守存股紀律，不論市場如何波動，嚴格執行「存股方程式」，帶著信心與希望，迎接財富自由的那一天。
※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：