台股2023年封關，加權指數收17930點，為年度收盤價最高點，全年大漲3793點，漲幅26.8%。展望2024年行情，法人上看萬9甚至2萬點，市場氣氛樂觀。大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，台股毫無疑問就是多頭，萬8早晚會過，現在電子產業的循環由低點開始往上，行情才剛開始。

阮蕙慈從技術面分析「多頭3部曲」：第1階段突破年線、回測年線，第2階段站上所有均線，第3階段完成均線多頭排列，現在才剛完成，趨勢改變了，就不容易反轉。

阮蕙慈表示，封關前權值股表現較佳，封關回來後一起漲，這是常見現象，這2天已有部分中小型股開始漲，放完假回來會更明顯。外資在掃貨台積電、聯電、聯發科，這是基本動作，外資先建立基本持股，接下來漲勢開始擴散，台幣走升、外資回流才剛開始，不需預設立場。

2024年具潛力個股，阮蕙慈點名宏碁、華碩、台積電、驊訊、迅杰、神達、陞達等，值得投資人留意。

永誠國際投顧總監陳威良表示，台股歷史高點18619點，有機會在明年1月就突破，不過，以目前大盤指數位階來看，就算創新高也不過漲4%，因此，歷史高點是否突破並不是重點，2023年台股大漲26%，2024年或許只有個位數的漲幅，重點是要卡位2024年成長的個股。

陳威良表示，這波台幣強力升值軋到外資，被動式程式交易資金一定會進來，只要台幣不回貶到年線31.2上方，基本上元月行情就可以期待。陳威良點名來頡、茂達、矽力、旺玖、點序、華城、士電，供投資人參考。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。