【時報-台北電】弘塑(3131)公告人事異動。弘塑指出，原總經理石本立升任集團執行長，副總經理黃富源升任總經理；另，重要子公司佳霖科技因總經理暨董事馮啟昌退休，新任總經理由集團執行長石本立兼任，並改派法人代表周雲程同時擔任佳霖科技之新任副總經理。人事異動案113年1月1日起生效。(編輯：李慧蘭)

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