中華郵政公司29日表示，提供保單借款優惠利率2.04％紓困方案，申辦期間自2024年1月1日至3月31日，優惠期間三年，以協助低收、身障或減班失業等經濟弱勢的郵政壽險保戶。中華郵政指出，本方案適用保險費付足一年以上，累積達有保單價值準備金且得辦理保單借款的有效契約保單。
申請人如屬低收入戶、中低收入戶、身心障礙者或特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少而導致經濟困難者，或無雇主，但因營收下降或停業致經濟困難者，得檢附相關證明文件（如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料），持有效契約保單向中華郵政公司提出申請保單借款。
中華郵政說明，同一要保人最高累計新增借款金額為10萬元（申請人如為曾辦理紓困借款者，需先清償申請人之總借款餘額），優惠期間為三年，年利率2.04％。不過，優惠期間屆滿未償還之借款，則將自動回復適用原保單的借款利率。
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