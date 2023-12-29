大陸股市29日半日上漲。上證指數最多跌4點或0.16％，低至2,950點後轉升，最多升16點或0.56％，高至2,971點，半日收盤報2,964點，升9點或0.34％，成交額為人民幣（下同）2,118.72億元。
香港信報報導，深成指開低走高，最多跌13點或0.14％，低至9,427點後，最多升93點或0.99％，高至9,534點，半日收盤報9,487點，升46點或0.49％，成交額為3,001.82億元。
滬深300指數收報3,418點，升3點或0.1％，創業板指數收報1,884點，升5點或0.28％。
各類股普遍向好，傳媒娛樂股升逾3％，半新股升逾2％，石油、鋼鐵、化工、有色金屬、汽車製造、房地產、煤炭、電力股靠穩，金融、水泥股偏軟。
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