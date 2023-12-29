到年底，上班族最關心的就是有沒有年終以及年終領多少。Dcard上有網友開心分享首度拿到7個月年終的喜悅；原Po表示，除了可以給父母更多孝親費外，剩下的錢還可以繼續加碼投入自己的投資組合錢滾錢；他興奮地說，這次發7個月真的有點期待，而且年終公布那天剛好是他的生日，真的像是生日禮物！
有網友在Dcard以「年終7個月 42萬」為題和網友聊聊今年的年終發放情況。原Po表示，年底終於公布年終獎金，賣肝終於有點代價，今年出爐是42萬，等於拿到7個月年終，往年最高拿過5個月，最低拿2個月，這是入職5年多第一次拿這麼高；原Po興奮地說，「過去都是1月中入帳，這次發7個月還真的有點期待了」。
他也分享這筆錢的分配計畫，除了今年給父母的紅包可以包多一點之外，剩下錢預計拿去繼續加碼買國泰永續高息（00878）和元大高股息（0056）繼續錢滾錢；或許也可以多買1檔群益台灣精選高息（00919）自組月月配或是再買幾張自家公司的股票。最後，原Po說，「一月中再看看吧！年終公布那天剛好也是我生日，真的像是生日禮物」。
貼文Po出後，大批網友除了恭喜，也回報自己領到的年終有多少，「42萬...比我年薪36萬都還高了...我年終大概又是168發財金呵呵」、「南部傳產6個月+分紅共44萬，公司完全沒做外銷，內需市場就吃飽飽了」、「科技業真的是用肝拼來的，我們今年也七個月，預計拿去買新的肝」、「金融業，今年有9個月，舒舒服服」、「外商1個多月，也是快30萬，開心」、「年終11個月90萬路過，持續努力拼，目標150萬」…等。
關於投資配置的部分，則有網友回應，「好猛，我00878+0056+00919本金也才100萬而已，但每個月有一萬的配息也算是心滿意足了，你配息應該領到要繳健保了吧」、「題外話講個正經的，覺得可以買919來湊，比繼續壓0056、00878好」、「羨慕，我應該只有6.5個月吧，不過總額比你高一些。今天把00929都賣出了，加上先前的股利總共賺21萬吧，上一檔00878也賺了快10萬。今年可以過個好年了」。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：