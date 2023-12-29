到年底，上班族最關心的就是有沒有年終以及年終領多少。Dcard上有網友開心分享首度拿到7個月年終的喜悅；原Po表示，除了可以給父母更多孝親費外，剩下的錢還可以繼續加碼投入自己的投資組合錢滾錢；他興奮地說，這次發7個月真的有點期待，而且年終公布那天剛好是他的生日，真的像是生日禮物！

有網友在Dcard以「年終7個月 42萬」為題和網友聊聊今年的年終發放情況。原Po表示，年底終於公布年終獎金，賣肝終於有點代價，今年出爐是42萬，等於拿到7個月年終，往年最高拿過5個月，最低拿2個月，這是入職5年多第一次拿這麼高；原Po興奮地說，「過去都是1月中入帳，這次發7個月還真的有點期待了」。

他也分享這筆錢的分配計畫，除了今年給父母的紅包可以包多一點之外，剩下錢預計拿去繼續加碼買國泰永續高息（00878）和元大高股息（0056）繼續錢滾錢；或許也可以多買1檔群益台灣精選高息（00919）自組月月配或是再買幾張自家公司的股票。最後，原Po說，「一月中再看看吧！年終公布那天剛好也是我生日，真的像是生日禮物」。

貼文Po出後，大批網友除了恭喜，也回報自己領到的年終有多少，「42萬...比我年薪36萬都還高了...我年終大概又是168發財金呵呵」、「南部傳產6個月+分紅共44萬，公司完全沒做外銷，內需市場就吃飽飽了」、「科技業真的是用肝拼來的，我們今年也七個月，預計拿去買新的肝」、「金融業，今年有9個月，舒舒服服」、「外商1個多月，也是快30萬，開心」、「年終11個月90萬路過，持續努力拼，目標150萬」…等。

關於投資配置的部分，則有網友回應，「好猛，我00878+0056+00919本金也才100萬而已，但每個月有一萬的配息也算是心滿意足了，你配息應該領到要繳健保了吧」、「題外話講個正經的，覺得可以買919來湊，比繼續壓0056、00878好」、「羨慕，我應該只有6.5個月吧，不過總額比你高一些。今天把00929都賣出了，加上先前的股利總共賺21萬吧，上一檔00878也賺了快10萬。今年可以過個好年了」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。