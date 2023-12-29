【時報記者王逸芯台北報導】台股2023年正式封關，權值股封關攻勢熄火，今(29)日盤面由AI、觀光以及生醫等族群挾題材領漲，台股整場持續震盪，力守17900點大關，指數最高翻紅觸及17945點，創去年3月上旬以來盤中高點，終場台股收漲20.44點、報在17930.81點、成交量2672.04億元；台股周線翻紅、本周漲334點；台股月線2連紅、單月漲496點；台股加權指數第四季共漲1577點，總計2023年全年漲點達3793點。現階段台股指數震盪走高，技術面偏多，類股輪動下，可擇機佈局並偏多操作。
封關日權值股熄火，台積電(2330)整場震盪於平盤附近、平收593元；聯發科(2454)小跌震盪、收低在1015元；聯電(2303)午盤後拉回平盤附近，收漲0.19%、報52.6元，鴻海(2317)相對有撐，收在小漲。
AI PC題材發燙，廣達(2382)漲近3.5%，緯創(3231)、仁寶(2324)至少2%以上漲幅，英業達(2356)、技嘉(2376)收小紅。
生醫族群挾題材發動攻勢，今日由德英(4911)、明基醫(4116)大漲逾4%，台耀(4746)、視陽(6782)、美時(1795)等盤中紛紛跟漲2%~5.5%不等，拉抬上市櫃生醫類指雙雙走高。
分析師表示，台灣景氣燈號回升至黃藍燈，顯示景氣已呈現好轉；台幣持續升值下，資金行情可望延續；選前預期整體仍將維持偏強格局。技術面上，長、短期均線走揚，指數偏多格局不變，但類股輪動快速下，建議強勢股減少追高，逢回擇機布局為主。族群來看，AI相關族群、記憶體、政策題材如重電及綠能等可留意。
時序將步入2024年，總經面聚焦企業財報，市場預估2023年第4季美國企業獲利年增加1.5%，隨後逐季震盪走高，另外，還有市場靜待歐日央行利率會議聲明與政策指引，牽動國際資金流動，並影響股債匯市走勢。經濟數據是衡量全球經濟後續發展的重要指標，亦將牽動主要央行後續貨幣政策動向並影響金融市場波動方向。
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