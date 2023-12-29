停售潮效應顯現。繼28日保誠人壽開出第一槍宣布停售後，今天（29日）再有熱賣的兩家壽險公司預計要停售，兩家都是接受副本理賠且熱賣的實支實付醫療險保單，而有一家壽險則將從接受當「第二家」改為只能當「第一家」。
據了解，全球人壽、台灣人壽今天已陸續向通路通知，將停售實支實付醫療險保單，由於全球人壽、台灣人壽的實支實付險都接受副本理賠，本來在市面上就已賣得很好，近日因停售潮爆發，已開始通知各保經代通路將停售，也可能是改版後再上市。
而市場另一張熱賣的中國人壽（2024年更名為凱基人壽），則傳出預計要從原本接受當「第二家」，將改為只當「第一家」正本理賠，也就是只接受還沒有投保到實支實付醫療險的民眾。
若加計28日宣布停售的保誠人壽，近兩日停售就有三家壽險。盤點市面上目前還有接受副本理賠的，將只剩下台新人壽、遠雄人壽、台銀人壽等公司，而中國人壽將改為只接受正本理賠。
金管會宣示改革實支實付醫療險，以損失分攤落實損害填補原則，還未訂出時間表，市場就已先行反應，民眾擔心未來醫療險會越賠越少，趕緊搶買可接受副本理賠的實支實付醫療險。
金管會也緊盯這一波停售潮。保險局表示，依照保險公司內部政策停售商品並無不妥，但會關注的是不當行銷，嚴禁業務員或各通路以停售來作為招攬話術。
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