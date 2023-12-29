美國發起逾20國護航聯盟，保護行經紅海的各國商船，免受葉門胡塞叛軍攻擊。外媒消息指出，美國一些歐洲盟友似乎不想跟這個行動扯上關係，其中義大利、西班牙更是刻意切割，就怕被貼上支持以色列的標籤。

路透社報導，美國五角大廈21日表示，已有20多個國家加入華府領導的聯盟，以保護關鍵航道安全，不過美國防部公布名單只有12國家，目前至少有8個加盟國像藏鏡人一樣隱匿身分。

美國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，尊重其他國家談論其參與情況和決定。事實上，各國參與護航程度不一，有些派遣軍艦展現力挺決心，但也有國家只派了1名參謀去當代表。

儘管英國、法國、希臘和其他國家公開支持美國的行動，但美國在聲明中提到的幾個國家，很快就做了切割，坦言沒有直接參與其中。

義大利國防部表示，他們確實應義大利船公司要求，派遣一艘護衛艦前往紅海，但並非美國護航聯盟的一部份；法國表示，支持確保紅海航行自由，不過法國將自己指揮自家軍艦。

西班牙則強調，不會加入美國行動，並反對利用歐盟現有打擊海盜任務來保護紅海商船航。西班牙總理桑傑士周三（27日）表示，願意考慮另設一個代表團來討論這個問題。

全球不少民眾對以色列狂轟加薩相當不滿，也是部分歐洲領導人不願參與美國盟軍的原因之一。民調機構Yougov日前一項調查顯示，大多數西歐民眾認為，以色列應該停止在加薩的軍事行動，其中西班牙和義大利民眾占比最高。

儘管國際社會對以色列攻擊加薩的批評聲浪升高，但拜登政府仍堅定支持以色列，難怪美國部分歐洲盟友不願參與海上聯軍。