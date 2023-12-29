【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】下周國際新聞事件：
01/01 周一 南韓12月進出口、貿易收支
01/02 周二 S&P Globa南韓12月製造業PMI
HCOB歐元區12月製造業PMI終值
S&P Global美國12月製造業PMI終值
美國11月營建支出
01/03 周三 MBA美國30年期抵押貸款利率、抵押貸款申請指數
ISM美國12月製造業PMI
美國JOLTs報告
01/04 周四 FOMC會議紀要
API原油庫存報告
Jibun Bank日本12月製造業PMI終值
HCOB歐元區12月服務業/綜合PMI終值
ADP美國12月就業報告
美國請領失業給付報告
S&P Global美國12月服務業/綜合PMI終值
01/05 周五 EIA原油庫存報告
Jibun Bank日本12月服務業/綜合PMI終值
歐元區12月CPI初值
美國12月非農就業報告
ISM美國12月服務業PMI
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