因應美國政府對高效能人工智慧（AI）晶片新的出口管制政策，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）於28日晚間推出針對中國市場客製化的降規版GeForce RTX 4090 D。字母「D」意為Dragon，代表2024年農曆龍年，該顯卡將於明年1月正式上市。

芯智訊報導RTX 4090 D搭載AD102-250 GPU，CUDA核心數量從RTX 4090的16,384個減少至14,592個（128 個SM 減少到114 個SM），降幅達到12.8％。同時，Tensor核心數量從512個減少至456個，RT核心數量從128個減少至114個，也就是說總體的核心數量大概減少約11％。

不過，由於RTX 4090 D的基礎頻率比RTX 4090的2,235 MHz提升約2.2％，彌補一點性能損失，而加速頻率則與RTX 4090相同，維持在2520 MHz。另外，RTX 4090 D仍然會配備24GB的GDDR6X內存，傳輸速率為21 Gbps。

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