美國共和黨總統參選人海利（Nikki Haley）昨天晚間接受民眾提問時，不願說出奴隸制是釀成美國內戰的主因之一，遭到民主黨人和部分反對她的同黨人士抨擊。

根據美國有線電視新聞網（CNN）和其他多家新聞媒體捕捉到的片段，正在爭取2024年總統大選共和黨候選人提名的海利，昨天在新罕布什爾州市民大會上被台下一名觀眾問到她認為造成美國內戰的原因為何。

海利先是停頓一下，接著回應說：「好吧，別問我簡單的問題。」

她接著說：「我的意思是，我認為造成內戰的主因基本上是攸關政府如何運作，你能做和不能做什麼，人們能做或不能做什麼事的自由。」

海利與提問男子來回交鋒幾回後，男子回應道：「都2023年了，我很訝異你回答這個問題的時候竟沒有提到『奴隸制』一詞。」

學者普遍認為，奴隸制是促成1861年到1865年間美國內戰的主因。脫離聯邦的南方各州反對北方各州限制奴隸制的種種作為，特別是西部地區。

路透社報導，海利今天上午在廣播節目「新罕布什爾州脈動」（The Pulse of NH）回應她未提奴隸制一事。

海利說：「內戰當然與奴隸制有關，要說起來當然很容易。是的，我知道這跟奴隸制有關，我就來自南方。」

海利今天後來在新罕布什爾州一場市民大會上發表類似評論，指出奴隸制是造成美國內戰的原因。

民主黨籍現任總統拜登在社群媒體上張貼海利與民眾問答片段，並下註解：「就是與奴隸制有關。」

另一位爭取共和黨總統候選人提名的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）的新聞秘書表示，迪尚特的一些顧問也在X平台上對海利發表了批評言論。

迪尚特的資深顧問波利安斯基（David Polyansky）寫道：「如果海利無法回答這個基本到不行的政治問題，然後花上超過12個小時的時間來試圖草率善後，那她就是還沒準備好迎接提名程序。」

前總統川普是角逐共和黨總統候選人提名呼聲最高的人選，他的代表並未回應置評請求。