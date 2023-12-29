一艘載著29人的渡輪「十島2號」今天上午在日本鹿兒島縣十島村的惡石島外海航行途中通報輪機室起火，船上乘客等人改搭漁船撤離，所幸無人傷亡。
「十島2號」是連結鹿兒島縣本土與奄美大島的定期渡輪。
「南日本放送」（MBC）報導，十島村公所與日本第10管區海上保安本部表示，上午6時30分左右，接獲「十島2號」通報稱「輪機室發生火災」。
「十島2號」今天清晨2時從奄美大島的名瀨港出發，途經十島村的各個島嶼，事發時正前往鹿兒島港。
當時船上共有29人，其中包含18名乘務人員與11名乘客。火災發生後，7名乘務人員留在渡輪內因應火警，其餘22人搭乘附近的漁船撤離到惡石島。乘務員與乘客均未受傷。
十島村公所表示，「十島2號」本月22日出港前引擎就曾經故障。受到這起火災影響，「十島2號」今晚的船班將取消，之後復駛狀況仍不明朗。
日本放送協會（NHK）報導，根據十島村公所網站，「十島2號」2018年開始運行，總噸數1953噸、全長約93公尺、寬約16公尺，最多可容納297名旅客。
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