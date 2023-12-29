敘利亞軍隊和情報來源表示，以色列今天空襲敘國南部一個主要防空基地，這是自10月7日以哈戰爭爆發以來最新一起轟炸行動。

敘利亞國防部表示，以色列對敘南發動空襲。官方媒體「敘利亞新聞社」（SANA）報導，首都大馬士革（Damascus）附近遭受攻擊。

敘利亞官媒稍早引述軍方消息來源報導，飛彈是從以色列所占領的戈蘭高地（Golan Heights）方向襲來，攻擊了敘境幾處地點，但未透露具體位置。

敘利亞軍方消息人士表示：「我們的防空系統對抗（以色列）侵略者發射的飛彈，擊落其中數枚，對我方僅造成物質損失。」

路透社無法獨立核實有關報導。以色列軍方則未立即發表評論。

上個月，敘利亞南部的特古萊布（Tel Qulaib ）和特馬塞赫（Tel Maseeh）另一個防空系統遭到攻擊。高階情報來源表示，這是以色列的攻擊行動，目的在破壞伊朗涉入擴大的敘利亞防空系統。

以色列很少評論其針對敘利亞的行動，但一再表示，不容許宿敵伊朗在敘國境內擴大勢力。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府背後有伊朗支持。

2011年敘利亞內戰爆發，伊朗開始支持阿塞德，伊朗在敘境的影響力不斷增強。多年來，以色列一直對其所稱的敘利亞境內與伊朗有關的目標發動攻擊。