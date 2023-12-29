【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17930.81點，漲20.44點；總計446家漲、468家跌、143家持平；委買18896739張、委賣11543562張；總成交值2672.04億元。

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