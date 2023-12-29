2023台股封關，今（29日）小漲20點，以17,930.81點作收，全年大漲3793點，初估每人今年賺進近百萬。權值股台積電平盤，收在593元，聯發科下跌10元，收在1015元，AI族群廣達、緯創及仁寶皆上漲2%，表現強勢。

2022年台股以14,137.69點作收，全年大跌4,081點，寫下2009年金融海嘯之後最慘紀錄，台股市值蒸發12兆1516億，導致每位股民平均虧損逾百萬。

2023年在AI族群的帶動下長紅，全年大3793點漲點，超越2021年的上漲3,486點與2009年的3,596點漲點，高居史上次高，僅次於1989年的上漲4,505點。

對於台股後市，綜合媒體報導，台新投顧總經理呂仁傑認為，2024台股走勢前低後高，預估高點落在第四季，上看萬九大關。

台新投顧也預測，上半年的高點則會在第一季，有機會上看萬八，甚至挑戰歷史高點18619點，淡季則會落在第二季，低檔估落在16,500至17,000點，近期多空關鍵點將是2月1日聯準會的FOMC會議，牽動美國最新貨幣政策走向。