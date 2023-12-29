台股2023年封關，加權指數全年漲幅26.7%，相當亮眼。2023年大放異彩的高股息ETF，除了配息誘人，股價漲幅也令人驚艷，其中，00915凱基優選高股息30，2023年累計報酬率高達59.7%，稱冠高股息ETF，在全體台股ETF中僅次於00733富邦臺灣中小。
2023年含息報酬率最高的高股息ETF，前3名績效都超過5成，分別是00915凱基優選高股息30(59.7%)、00918大華優利高填息30(57.4%)、0056元大高股息(56.5%)。
年報酬在4成以上的還有00919群益台灣精選高息(46.5%)、00713元大高息低波(45.7%)、00878國泰永續高股息(43.2%)、00900富邦特選高股息30(42.2%)。(見下表)
6月以來掀起「月配息」旋風的00929復華台灣科技優息，雖然掛牌未滿1前，但7個月以來含息報酬率達32%，換算年化報酬率也高達55%。00929規模超過1千1百億，受益人數在上周正式突破50萬大關，穩居台股ETF第4大，僅次於00878、0056、0050。
00915經理人顏良宇表示，半導體庫存天數下降，預期2024年半導體拉貨動能將提升，成為台股業績復甦主要動力，市場預估2024年、2025年台股獲利成長約20%，在實質企業獲利增長推升下，可望支撐台股中長期牛市續航。不過，2023年台股評價面領先基本面回升，評價過高類股需留意短線拉回風險，建議可透過精選高品質、高股息、低波動成分股的高股息ETF，參與台股漲升行情並分散風險。
00918經理人徐慧芸表示，據彭博統計台股過去40年單月表現，每年11月至隔年4月的單月平均表現都為正報酬；其次，過去大選後台股也多為正報酬。然年關將近，投資人若擔心個股波動，不妨透過高填息ETF做到分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。除了透過選股布局評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬成長的公司並長線布局，也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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