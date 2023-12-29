高雄輕軌、十年有成！高雄輕軌歷經十年浩大工程，將於今年底正式完成環狀路線，並於明年元旦開放試營運。高雄市政府觀光局配合輕軌成圓，推出「高雄好玩卡—輕軌低碳旅遊全攻略」，提供民眾輕軌沿線經典景點及50年以上老味美食店家資訊；除可暢遊亞洲新灣區經典景點外，還能嚐遍沿線高雄知名老味美食，輕鬆漫遊市區精華景點，免去塞車、找車位的困擾，省時、省事、又省錢。歡迎全國民眾2024跨年連假都來高雄，搭乘全國獨一無二的環狀輕軌，享受低碳旅遊樂趣。
高雄市觀光局局高閔琳表示，輕軌除串聯亞洲新灣區熱門景點，也可輕鬆透過輕軌轉乘捷運，抵達其他景點或美食店家；民眾可享受低碳運輸帶來的便利，搭乘輕軌一圈約90分鐘，適合輕鬆、慢慢旅遊高雄。國內外旅客皆可購買「高雄好玩卡—TaKao打狗逛逛」旅遊套票，利用套票體驗輕軌沿線知名景點，如i-Ride飛行劇院、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區及壽山動物園等備受歡迎喜愛的熱門景點，都可輕鬆快速入場。輕軌沿線也有為數不少50年以上的老味美食，不論是70年以上茶行、各式火鍋、中式餐廳、小吃麵店或伴手禮店，輕軌站下車步行10分鐘內就能輕鬆抵達。使用高雄好玩卡搭乘環狀輕軌、逛景點、吃美食及拍美照，絕對是跨年假期，最永續、最環保、最便利的旅遊新玩法。
因應跨年活動，跨年夜高雄捷運紅橘線延長營運至凌晨2時自各端點站發車，輕軌末班車於凌晨1點半發車（12月31日17時起不停靠C4凱旋中華站、C5夢時代站），請民眾搭乘公共運輸，迅速、便利又安全。
觀光局表示，旅客使用輕軌結合捷運，趕場跨年晚會、元旦升旗等活動，最是方便省時，且輕軌沿線38站鄰近景點有「夢時代購物中心」（C5夢時代站）、「i-Ride KAOHSIUNG」（C7軟體園區站）、「高雄港旅運中心」（C9旅運中心站）、「高雄流行音樂中心」、「駁二藝術特區」、「大港橋」、「棧庫群」、「哈瑪星鐵道文化園區」（C12駁二大義站-C14哈瑪星站）、「金馬賓館當代美術館」（C15壽山公園站）、「內惟藝術中心」（C21A內惟藝術中心站）、「高雄市立美術館」、「龍貓隧道」（C21美術館站）、科工館（C30科工館站）、及大順路上美麗綠巨人綠色隧道等，海內外旅客喜愛的景點，都非常值得探訪。
此外，輕軌沿線步行10分鐘距離內，50年以上老味美食店家有「老正興菜館」（C1籬仔內站）、「曾家古早味剉冰」（C11真愛碼頭站）、「河邊餐廳」（C13駁二蓬萊站）、「香茗茶行」（C15壽山公園站）、「大ㄎㄡ胖炭烤三明治」、「阿財雞絲麵」、「汕頭天天沙茶火鍋」（C16文武聖殿站）、「可利亞奶油烤肉火鍋」（C36凱旋二聖）、及武廟知名小吃（C31聖功醫院站）等知名老味都不能錯過，歡迎旅客搭乘輕軌轉搭捷運，發掘更多高雄巷弄美食。
觀光局指出，輕軌路網成圓後，從明年元旦至2月25日全線都免費搭乘，之後採里程計費。觀光局與高雄捷運股份有限公司近期也有合作推出「高雄好玩卡x TaKao打狗逛逛套票」，QR code電子票990元、實體卡1090元，結合高雄MeNGo-48小時方案（捷運、輕軌、二次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike等運具）及21項熱門景點優惠及活動體驗，套票內含輕軌、捷運票券以及場館門票等，還能憑卡享有許多商家優惠，CP值爆表，可上高捷市集官網（https：／／gojet.krtco.com.tw／）購買，歡迎海內外旅客多加利用，更多旅遊及美食資訊，請上高雄旅遊網官網（https：／／khh.travel／）、臉書、IG查詢。
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