代工廠和碩降低對重要子公司世碩持股，由中國立訊集團掌控主導權；今天和碩股價開低2元，早盤最低觸及84.3元、跌幅超過4%。
其他代工廠股價多數走揚，廣達盤中漲逾3%，仁寶、緯創上揚超過2%，英業達在平盤52.6元附近狹幅震盪。
和碩28日公告，對iPhone生產重鎮世碩電子（昆山）持股從100%降至37.5%而喪失控制力，改為與中國組裝廠立訊旗下立臻精密製造（昆山）合資。
和碩表示，因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造的生產效益，預計透過現金增資案與策略投資人建立合資關係，使和碩集團能更有效分配資源，取得區域平衡以增進競爭力，將股東價值最大化。
和碩另宣布加碼非中國產能，28日代子公司Pegatron Vietnam Company Limited公告以租地委建廠房，與建興越南建設發展責任有限公司簽訂的施工總承包工程合約總金額約8956億越南盾（約新台幣11.89億元），最快2025年完工，將生產消費性電子產品。
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