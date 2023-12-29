【時報記者林資傑台北報導】全球AI瘋讓「算力」帶動數據中心與伺服器晶片耗能暴增，使散熱成為關鍵。工研院與台灣英特爾（Intel）簽署合作意向書，並舉辦「高算力系統冷卻認證聯合實驗室」揭牌啟用典禮，將攜手產業進行驗證測試，加速國內數據中心先進散熱解決方案發展，進而接軌國際。

經濟部產業技術司表示，AI蓬勃發展使數據中心對電力與運算需求激增，隨之而來的散熱與電力問題阻礙營運效率與淨零排放。由於生成式AI應用能源需求更龐大，各大廠均在積極找尋電力與散熱解方。

DIGITIEMS Research估計，2022年台灣加計系統半成品與零組件的伺服器產值首度突破1.8兆元、占全球9成。而用電效率（PUE）是全球衡量用電效率最重要指標，數值愈接近1代表效率愈佳，國發會2017年提出政府數據中心PUE降至1.6目標。

在經濟部產業技術司科專計畫補助下，工研院已開發出千瓦級以上的數據中心先進散熱方案，並攜手美商英特爾成立高算力系統冷卻認證聯合實驗室，未來希望協助國內廠商進行認證測試，並與國際驗證標準接軌，搶攻國際供應鏈商機。

工研院電光所長張世杰指出，全球大廠紛紛設立數據中心，2021年數據中心使用電力年增達32％。國際能源署報告顯示，2022年全球數據中心能源使用量達2200～3200億度，占全球用電量0.9～1.3％、碳排量達0.3％，如何提升數據中心運作效率且降低能耗蔚為關鍵。

張世杰表示，此次合作成立的聯合實驗室與建置冷卻液特性檢測流程與平台，整合系統與材料開發驗證技術，未來可提供廠商進行實機場域驗證，包括材料特性檢測、伺服器零組件間的材料相容性、使用年限評估等，開創產業切入國際市場新契機。

工研院材化所長李宗銘指出，相較於傳統數據中心，浸沒式液冷散熱技術概念為直接將零組件產生熱能傳導給冷卻液散熱，能使碳排量大減45％，成為數據中心優選散熱方案之一。工研院已投入單相浸沒式冷卻液材料技術研發，由於不含氟化物，亦符合歐盟標準。

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，英特爾長期引領數據中心創新，致力發展落實企業永續解決方案，最新推出的Open IP浸沒式液體冷卻完整解決方案，已在台灣完成設計概念驗證。

汪佳慧指出，浸沒式冷卻為新興的伺服器冷卻技術，可提供更高的能源效率，但需要實機驗證場域和檢測平台以協助企業導入。透過攜手工研院，將促進浸沒式冷卻技術的開發與驗證，進而攜手台灣供應鏈共同推廣先進散熱解決方案，實現數據中心永續發展目標。

工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擘畫「2035技術策略與藍圖」，攜手國內外大廠在「智慧化致能技術」上整合跨域解方，共同建立先進研發技術與驗證能量，希望深化跨領域合作優勢，加速產業前進動能，打造與國際接軌的強韌生態鏈與全球競爭力。