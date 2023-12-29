【時報記者莊丙農台北報導】錦達公司北投輕行旅遭台北市觀光傳播局撤照，不過，至今傳出仍持續營業，房東樺福建設表示，北投輕行旅已被觀傳局依法逕予公告註銷，呼籲應該依法行事。

台北市觀光傳播局112年12月21日公告，依據旅館業管理規則第15條第4項、以及第28條第5項規定，自即日起註銷、並同時作廢撤銷錦達公司「北投輕行旅」旅館業登記證及專用標識。但截至目前為止，「北投輕行旅」的錦達公司被撤照後仍違法營業。

錦達公司北投輕行旅被撤照，係因積欠建物及土地所有權人逾4個月使用費，房東樺福建設不願再提供場地供其使用，而向北市府觀傳局申請撤照，主管機關受理後，早在11月29日即通知錦達公司自行繳回旅館業登記證及專用標識。因錦達逾期未繳回，觀傳局依法逕予公告註銷。

北投輕行旅位於捷運復興崗站出口，土地及建物於去年10月遭法拍由寶來納公司以近3億元價金標得，惟因樺福關係企業主張共有財產並提出優先購買權訴訟，目前仍在法院審理中，產權仍舊登記在樺福名下，錦達公司利用樺福與寶來納間的法律爭議，故意拖欠使用費作為自身擴張餐飲及旅館事業之用。

觀傳局於12月25日接獲舉報赴北投輕行旅稽查，發現錦達公司無照經營事實，卻僅予違法營業口頭警告，若一旦發生事故衍生出責任歸屬問題，主管機關恐怕難辭其咎。