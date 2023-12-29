存股族對領息加薪的渴望，加速高股息ETF百家爭鳴，在台股首檔月配息00929，寫下最速千億傳奇後，又有了新同學00934、00936加入，934很爭氣，創2023下半年最速百億ETF，936因主攻中小股，血統不同，網友形容是百搭款，衣櫃都有1件。分析師股添樂表示，929、934選股類似傳統高息ETF，只是934產業更廣，936適合搭配929或934，都無違和。

股添樂在臉書粉專「股添樂股市新觀點」發文表示，00929、00934、00936月配大亂鬥，誰勝出？目前台股有3檔月配息股票ETF，分別是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）。

00929發行較早、規模較大，成立150天光速破千億元；00934發行才37個交易日，12/21規模就衝破百億。不少股民都好奇這3檔ETF的差別，也被它們各自的編制規則弄得眼花撩亂，其實我們可以把複雜的問題簡單化，只需要了解「核心差異」，就能明白自己的需求。

股添樂指出，929主要聚焦在高配息的科技股，它的科技股並不是多頭年漲200%、空頭年跌70%的類型，而是電子產業中相對成熟、獲利穩定的族群。所以波動其實不會像半導體ETF動輒1%、2%起跳，挑出來的股票通常也是傳統高股息ETF會買的類型。

哪檔最好？科技股漲，929好；類股輪漲，934好；沒東西漲了，換936出頭

934的選股規則就非常類似傳統高息ETF，但為了做出區隔，它們多了「換檔操作」的機制。所謂「換檔操作」，就是除權息期間，它們持有高股息股票的比重會高一些，除權息結束到了年底，就換成獲利成長的權重高一些。挑出來的股票，其實和929會出現明顯重疊，不同的地方在於934涵蓋的產業會更廣一點。

936與前面2檔血統就明顯不同，面向的族群也不同。最核心的差異，是成分股排除市值前50大股票，再從中挑選獲利與配息優異的標的。所以936和另外2檔成分股重疊的比例是最低的，與任何一檔929或934搭配都無違和。

至於哪一檔最好？其實都有各自的突出點，如果用情境來假設，遇到科技類股群起直上，929的表現會相較934好一些；如果大盤樂觀各類股輪漲，934會好一些，因為它更全面；漲到沒東西漲了，就換936探出頭。

不過如果是以當前的時間點，股添樂認為，934的表現會是最好的。因為往年台股第4季到隔年第1季，本來就是表現最好的時候，在這個時間點，把權重集中在更具成長性的股票，自然就容易拉開績效。

而且這個設計還有個貼心的地方，要是台股第4季到隔年第1季，本來預期上漲的行情不幸翻船、變成下跌了。它隨後幫你調整成高配息的組合，讓你在套牢的過程中，還能感受到一絲絲的溫暖。

※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。