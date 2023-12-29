存股族對領息加薪的渴望，加速高股息ETF百家爭鳴，在台股首檔月配息00929，寫下最速千億傳奇後，又有了新同學00934、00936加入，934很爭氣，創2023下半年最速百億ETF，936因主攻中小股，血統不同，網友形容是百搭款，衣櫃都有1件。分析師股添樂表示，929、934選股類似傳統高息ETF，只是934產業更廣，936適合搭配929或934，都無違和。
股添樂在臉書粉專「股添樂股市新觀點」發文表示，00929、00934、00936月配大亂鬥，誰勝出？目前台股有3檔月配息股票ETF，分別是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）。
00929發行較早、規模較大，成立150天光速破千億元；00934發行才37個交易日，12/21規模就衝破百億。不少股民都好奇這3檔ETF的差別，也被它們各自的編制規則弄得眼花撩亂，其實我們可以把複雜的問題簡單化，只需要了解「核心差異」，就能明白自己的需求。
股添樂指出，929主要聚焦在高配息的科技股，它的科技股並不是多頭年漲200%、空頭年跌70%的類型，而是電子產業中相對成熟、獲利穩定的族群。所以波動其實不會像半導體ETF動輒1%、2%起跳，挑出來的股票通常也是傳統高股息ETF會買的類型。
哪檔最好？科技股漲，929好；類股輪漲，934好；沒東西漲了，換936出頭
934的選股規則就非常類似傳統高息ETF，但為了做出區隔，它們多了「換檔操作」的機制。所謂「換檔操作」，就是除權息期間，它們持有高股息股票的比重會高一些，除權息結束到了年底，就換成獲利成長的權重高一些。挑出來的股票，其實和929會出現明顯重疊，不同的地方在於934涵蓋的產業會更廣一點。
936與前面2檔血統就明顯不同，面向的族群也不同。最核心的差異，是成分股排除市值前50大股票，再從中挑選獲利與配息優異的標的。所以936和另外2檔成分股重疊的比例是最低的，與任何一檔929或934搭配都無違和。
至於哪一檔最好？其實都有各自的突出點，如果用情境來假設，遇到科技類股群起直上，929的表現會相較934好一些；如果大盤樂觀各類股輪漲，934會好一些，因為它更全面；漲到沒東西漲了，就換936探出頭。
不過如果是以當前的時間點，股添樂認為，934的表現會是最好的。因為往年台股第4季到隔年第1季，本來就是表現最好的時候，在這個時間點，把權重集中在更具成長性的股票，自然就容易拉開績效。
而且這個設計還有個貼心的地方，要是台股第4季到隔年第1季，本來預期上漲的行情不幸翻船、變成下跌了。它隨後幫你調整成高配息的組合，讓你在套牢的過程中，還能感受到一絲絲的溫暖。
※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：