【時報記者任珮云台北報導】今年股市受AI熱潮帶動上漲，資金大量集中於相關類股。今年台股中的電腦周邊指數由元月的123點一路飆升到7月高點273點，漲逾1.2倍，之後雖有修正，但仍是偏強勢表態。觀察在7月之前的電腦周邊領軍個股以伺服器概念的緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等漲勢最剽悍，而封關前的1個月則由AI PC概念的宏碁(2353)、華碩(2357)、藍天(2362)、仁寶(2324)等漲勢最威猛。
統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，經過2023年AI模型訓練及基礎建設布建，2024年將迎來AI應用場景百花齊放，包括企業改造、自動駕駛、醫療生技、廣告行銷、零售銷售及金融科技等。應用場景陸續展開將帶來加乘效應，進一步提升相關族群成長潛力。
林鴻益表示，根據美國銀行調查報告，2024將是最多企業導入AI專案的時期，其中有6成將用於提高營運效率，3成企業則是計畫用於創造新營收。市場對AI的強勁需求，反應在AI雲端服務用戶大增，推動全球四大AI雲端巨頭資本支出年增率從2023年下半年的3.6%，大幅上升至2024年上半年的26%，刺激AI加速發展。11月彭博也將四大雲端巨頭2024至2026年的資本支出年複合成長率，從2023年8月預估的6.43%上修至10.2%。
隨著AI持續發展，AI基礎建設市場也將保持火熱。林鴻益表示，先進封裝製程供不應求的狀況預計將維持至2024年上半年。摩根士丹利預估，AI算力晶片市場在2023～2027年間將成長2倍，年複合成長率高達3成，其中以專用晶片增速高於通用晶片。若AI算力投資用於提高企業生產力的成效大幅顯現，推動更多AI驅動的殺手級應用誕生，有望使產業發展進一步上修。
AI應用方面，林鴻益指出，以行銷應用來說，預測式AI可以依照不同狀態客製化行銷方案，讓廣告投放更精準，加強客戶拓展效率。根據統計，2023至2032年全球AI行銷市場規模的預期年複合成長率將達到25.68%。在醫療領域，AI不僅可以協助醫學診斷、優化電子記錄及分析患者結果等，還可以透過大數據分析，識別潛在候選藥物及預測療效等，大幅加速新藥開發。多元應用使全球AI醫療保健市場規模，將從2022年的112億美元，暴增至2032年的4275億美元。
除了軟體應用，AI還能與各種移動設備結合，包括智慧型手機、PC、無人機、機器人、AR/VR及汽車等。Canalys預估，AI PC到2027年出貨量將超過1.75億台，佔PC總出貨量的6成以上，年複合成長率高達64%。汽車產業方面，目前AI已經可以輔助駕駛，未來將朝向全自動駕駛發展，為新一代汽車產業最重要變革。2022至2032年，生成式AI在全球汽車市場應用規模的年複合成長率也將達到24.03%。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：