29日是港股年內最後一個交易日，恒指兩日累漲703點後，早段小幅上漲後走勢反覆。

香港信報報導，恒指開盤漲22點報17,066，其後走勢反覆，曾升51點報17,095，但50天線（約17,106）前有阻力，一度倒跌77點報16,966，最新跌幅略為收窄。

國指開盤漲15點報6,780，曾跌28點報5,736。科指開盤漲0.4％報3,778，曾跌0.5％報3,745。

個股方面，騰訊升0.3％報293.8港幣。美團開盤漲2％報84港幣。小米曾挫3.9％報15.64港幣。

醫藥股造好，翰森及藥明生物均升4.3％，暫為表現最好的兩隻藍籌。中芯跌2.8％。車股靠穩，理想汽車升1.5％；比亞迪升0.6％；小鵬升3.2％；吉利升1.7％。

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