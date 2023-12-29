長榮（2603）29日年終獎金出爐，依據今年的營運績效及員工個人表現核發，多數領到6個月，區間為4-6個月，考績佳、貢獻度高的員工甚至領到超過10個月。
此外，市場關心的紅海危機，長榮目前仍繞行好望角，陸續更改計畫的船隻規模增加，主因客戶也擔憂貨物安全。
據外電報導，截至27日，全球近20％的貨櫃輪船隊，相當於364艘總運能超過250萬只貨櫃的超大貨輪，繞道好望角航行，避開紅海。
長榮（2603）29日年終獎金出爐，依據今年的營運績效及員工個人表現核發，多數領到6個月，區間為4-6個月，考績佳、貢獻度高的員工甚至領到超過10個月。
此外，市場關心的紅海危機，長榮目前仍繞行好望角，陸續更改計畫的船隻規模增加，主因客戶也擔憂貨物安全。
據外電報導，截至27日，全球近20％的貨櫃輪船隊，相當於364艘總運能超過250萬只貨櫃的超大貨輪，繞道好望角航行，避開紅海。
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