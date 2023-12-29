【時報編譯張朝欽綜合外電報導】波蘭央行(NBP)貨幣政策委員會(MPC)委員Ireneusz Dabrowski，於周四對波蘭官方通訊社PAP表示，在新的通膨預測和財政政策公布之前，央行利率到明年3月為止都應該保持穩定。

由於無法確定未來的財政和監管政策，波蘭央行在12月將利率維持不變，為5.75%。而在此前兩個月削減利率100個基點(4碼)之後，波蘭央行在11月暫停了寬鬆循環。

Dabrowski對媒體表示：「出於幾個原因，我認為我們應等到三月，首先，因為到3月我們有了新的通膨預測。第二，我們正在等待預算案的通過」。

他補充說，預算案將包含工資成長，為影響消費者物價(CPI)的重要變數。

Dabrowski也說，目前的情況下並不存在明顯升息的風險，他的選項為維持不變或降息。

他還認為，3月的CPI可能降到3.4%或3.9%。