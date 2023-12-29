台北新車暨新能源車特展開幕，超高速充電服務品牌U-POWER也首度參展，並打造1：1完整的充電站搬進台北南港展覽館，U-POWER執行長陳鵬旭表示，成立三年來，目前全台已有21個大型超高速充電站上線營運，目標將於2025年達成全台100個充電站。
陳鵬旭指出，目前U-POWER可提供116個充電車位，配置96支超高電流冷液槍，總設備功率達到10,800 kW，是市場上規格最高的充電營運商；目前還有四個站點已建置完成，等待與電網連結，以及另外13個站點已簽約正在興建，全數38個站點總計能提供354個充電車位。
陳鵬旭表示，電池有多大、能開多遠的里程焦慮問題，是EV 1.0時代面臨的難題，在科技的進步之下已獲得解決。在EV 2.0時代，消費者的關注將是「充電有多快、時間能縮短多少、服務體驗有多好」。陳鵬旭表示，U-POWER從設立的第一天開始，就以EV 2.0的標準打造每一個U-POWER超高速充電站，以提供最快最優質的充電服務為團隊目標。
陳鵬旭進一步說明，，國產電動車更已經進入100萬元以下的價格帶，電動車過往的問題都已逐步解決，邁步跨過了普及的門檻，也讓電動車正式進入EV 2.0時代。
陳鵬旭指出，現行電動車的訴求在5分鐘可以補充100公里續航力，而汽車產業放眼未來則均以5分鐘可以補充300公里續航力為目標而努力。
陳鵬旭表示，U-POWER全台充電網絡從啟動的第一天開始，全站點均採用360kW的超高功率充電設備，以高性能充電為標準超前部署設立每一個站點。此外，除了超高功率的設備，還必須配置能安全承載超高電流的充電槍線，才能徹底實現超高功率充電的性能。
陳鵬旭說，U-POWER在每一個站點中均配置有成本單價高達1.5萬美元的液冷槍線，以最先進的浸沒式技術進行冷卻，讓槍線能安全地承載高達500安培的額定電流，搭配超高功率充電設備，讓所有車輛均能輕鬆達到原廠設計的最高充電功率。
為了讓使用體驗更升級，U-POWER更推出AutoCharge免掃碼自動充電功能。使用者在U-POWER APP上將帳號與車輛完成綁定後，只需要直接插槍，系統便會自動進行認證並開始充電，連手機都不需要拿出來，讓整體充電體驗更上層樓。
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