台股近關情怯，製造業景氣也看回不回。台灣經濟研究院29日發布11月台經院製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值再度出現下滑，月減0.69分至10.71分，燈號續維持在代表景氣低迷的黃藍燈。
台經院製造業景氣概況調查結果，自7月以來景氣燈號自衰退的藍燈轉回代表低迷的黃藍燈，卻自此呈現反覆走升、下滑，及至11月亮出第5顆黃藍燈，整體製造業景氣信號值最高是10月的11.40，11月的10.71分卻是最低！
台經院景氣預測中心分析，由於2022年同月中國因疫情封控管制，比較基期偏低推升成長率，外銷訂單及出口年增率皆出現由負轉正，但就實際值來看並不高，11月期間資通產品以外的商品買氣仍然低迷，導致進口年增率反而出現由正轉負，加上製造業生產指標仍呈現衰退，其中用於生產財生產指標年減幅微幅擴大，至今尚未轉正，顯示製造業供應鏈去化庫存動能仍不足；且台經院調查國內製造業廠商看未來半年景氣，與10月相比，看壞未占比增加，拖累整體經營環境面指標表現。
細項產業的表現也在11月出現起落，景氣訊號因此出現變化。台經院指出，金屬製品業在10月時，產業景氣出現代表景氣持平的綠燈，11月則因部分消費性電子產品及工業電腦等生產減少，金屬製品生產指標呈現衰退，景氣燈號轉為代表低迷的黃藍燈。
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