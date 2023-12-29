吉利控股集團董事長李書福於2024年新年致詞表示，2023年集團總銷量預計超280萬輛，年增20％以上，新能源滲透率超三分之一，新能源轉型的上半場取得成效。

李書福表示，2023年在構建新格局的熱潮中，汽車行業也迎來產業鏈調整、生態圈重構的窗口期，進入新一輪的淘汰賽，競爭異常激烈。集團不斷增強在大陸、歐洲、東協等跨區域的協同發展能力，這為集團在全球關鍵市場贏得機會和聲譽。

在新的一年，機遇與挑戰並存。電動化加速全球汽車變革的序幕，而智慧化才是真正引發經濟社會變革的新能量，也是大陸企業轉型升級、高品質發展、中國式現代化建設的必修課。吉利必須勇敢地主動變革，積極作為，大膽創新。

2024年吉利將繼續加快新能源智慧化轉型，持續在智慧網聯、智慧駕駛、充換電、能源管理、智慧出行、工業互聯網等領域構建領先的體系化優勢和能力，並要加大投入，不斷探索跨行業的創新融合和超級協同。