號召鄰居企業共同減碳，位於竹南科學園區的LED車燈光源模組廠聯嘉光電（6288），首創台灣科學園區業者自主性跨企業論壇，於27日舉辦《凝聚減碳力量 共築永續願景：2023科學園區跨業ESG研討大會》，推動園區企業交流學習、教學相長，與同在竹南科學園區的科技大廠包括中強光電、群創光電、京元電子共同擔任講師，交流在減碳轉型領域經驗，攜手達成地球永續共同目標。

聯嘉表示，論壇參與廠商達20餘家，與會人數將近百人。竹南科學園區的鄰居友好企業代表，還有新竹科學園區以及新北市、桃園的科技業者前來交流，也都具體聲援聯嘉希望「出行共乘」的呼籲，用行動落實ESG節能減碳的精神。

聯嘉指出，此為科學園區業者跨企業平台的創舉，新竹科學園區管理局及台灣科學園區同業公會皆派由主管代表，特別與會指導，並紛紛讚好。

在聯嘉美國廠出差的總經理黃昉鈺透過連線與會表示，身為科學園區同業公會理事，聯嘉希望在推動園區創新、產業合作及國際競爭力等方面取得更多的突破。

黃昉鈺指出，公司拋磚引玉，首辦《2023科學園區跨業ESG推展研討會》，這是科學園區業者難得的資源共享平台，我們有責任讓這樣的美意創舉，繼續傳承下去，一起攜手提升鄰居友好企業的競爭優勢，共好共贏。」

聯嘉表示，會中透過分組討論，園區各企業大方分享執行減碳、碳中和、零碳目標的具體做法，並提出台灣綠電緊缺，園區企業希望能夠發揮合作，爭取團購的力量，改變現在廠商單打獨鬥的窘境。此份彙整竹南科學園區業者心聲的重要報告，將會提供給園區主管機關，爭取更多創新資源，協助提升園區科技業者的整體減碳競爭力。