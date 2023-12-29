富邦媒(8454)回顧年度消費動向，《2023網購消費趨勢》隨著防疫政策鬆綁，民眾走出戶外，解封出遊成為最夯議題，旅遊商機強勢回溫；而脫罩後消費者開始拚顏值，流行彩妝更加活絡，連帶時尚單品也成為焦點。

現代人追求效率便捷及高質感的生活，智慧家電帶來全新的家庭新時代；消費數位化，使用彈性便利的電子票券則在今年成為大勢；全民線上消費習慣的養成，讓網購補貨成消費新日常，大量補貨、添購大型物件變成優雅的事情，輕鬆一鍵直送到家；今年度大人小孩話題環繞著寶可夢、瑪利歐，席捲全球的人氣IP為生活添加了許多樂趣與色彩。

根據交通部觀光局最新統計，截至10月國人出國人次已突破960萬，解封出遊熱潮持續延燒，觀光潮連帶推動行李箱、攝相機、行動電源、網卡等商品熱銷，其中2023年momo行李箱銷售年增高達近200％，尤以28吋以上、輕量硬殼、耐磨飛機輪為出國旅行的首選款式；旅行的紀錄需求掀起輕巧多功的運動相機高人氣，加上現代人對手機的高度依賴，網卡及行動電源亦是旅遊必備商品，皆呈現30％至50％的年成長幅度。

隨著科技發展，「智慧家電」重塑現代居家生活模式。momo分享，「AI人工智慧」的廣泛應用使居家生活越趨便利，如具備語音助理的家電，只需使用者說話發出指令就能聲控其運作；或是透過智能學習以更加人性化，像是掃地機依AI判斷髒污程度變更清潔模式、智能電動牙刷AI感測自動校準潔牙力道等。momo也進一步根據銷售分享，因應現代人繁忙卻又講究質感的生活追求，近年「掃地機」已然成為居家新標配，2023年momo站上掃地機銷售即較去年成長超過30％，更有指標品牌在新品的帶動下繳出三位數成長佳績。

消費數位化以及行動支付蓬勃發展，「電子票券」市場快速成長。momo分享，電子票券擁有儲存於手機並隨時兌換的優點，同時享有線上優惠下單再到實體兌換的吸引力，站上電子票券2023年銷售年增超過80％，又以日常生活中許多消費者的解饞首選「連鎖餐飲票券」更受歡迎，如麥當勞、漢堡王、星巴克等，此外momo站上飯店住宿券、玩樂生活券、美容紓壓券也擁有高人氣。

睽違多時口罩令終於在2023年解除，脫罩商機推動momo專櫃彩妝買氣顯著提升，較去年成長約40％，因應露臉需求增加，又以經典明星底妝、人氣新色唇彩為兩大重點熱銷商品。隨著社交生活重啟，能展現個人風格的香水及香氛也備受青睞，momo除提供CHANEL、GUCCI、Jo Malone等知名品牌香水，也集結網路熱議品牌diptyque、Le Labo等，成功抓住年輕客群的心。

國人熱愛毛小孩，根據農委會寵物登記統計，去年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，且呈現持續增長趨勢。2023年momo站上寵物商品銷售力道強勁，銷售年增達雙位數，同時觀察到，現今飼主視毛小孩為重要家人，願意投入更多預算照顧其健康保健與生活品質，展現出「寵物保健」、「智慧養寵」及「無穀飼料」三大消費趨勢。網購寵物商機發燒，驅動品牌積極佈局線上通路，至今momo站上寵物品牌已多達上千個，包含西莎、希爾思、法國皇家、毛孩時代、Petkit、Pet Marvel等指標品牌，全站提供超過10萬件寵物商品，橫跨寵物食品、家電、保健、清潔用品、外出配備等，為飼主的最佳備援。

全民線上消費習慣的養成，透過網購「補貨」成為消費新日常。momo根據銷售觀察，需定期回購、體積較大、重量偏重的商品，消費者更傾向利用網路補貨，加上momo獨規大組數、獨家優惠價的優勢，皆是觸動消費者回購的關鍵，像是每日補充的「保健食品」，消費者已有熟悉且青睞的品牌，只需一鍵下單就能輕鬆回購，2023年momo整體保健食品銷售年增達雙位數，機能保健、循環保健、運動代餐、成人營養、美妍美體等保健食品皆熱銷。線上購物的便利性及商品多元性，也讓網購成為購買大型家具重要管道。

從韓團女星、歐美名人的出街穿搭，到各大社群平台的ootd搭配，復古回歸的adidas samba無疑掀起2023年現象級搭配風潮，除接連數月登上momo熱搜榜，每逢補貨熱門尺寸更是隨即斷碼，人氣之高一鞋難求，在新配色、聯名款不斷推出的態勢下，預計2024年將持續風靡全球。說到潮人必備鞋款，也不得不提New Balance 373、550、996、9060等強大的鞋型陣容，舒適好穿搭值得入手。

熱門「IP」是掀起話題的關鍵，超高的人氣亦是帶動momo站上相關玩具、模型、樂高等商品熱銷的關鍵，像是人氣長紅的超級瑪利歐兄弟，除接連推出的電玩遊戲屢獲好評，今年上映的動畫版電影已在全球賣破13.6億美元(約新台幣423億元)票房，成為影史最賣座電玩遊戲改編電影，也是2023年度全球票房第二名；提到風靡全球的IP當然也少不了寶可夢，從動畫、卡牌、遊戲、電影、鞋包服飾聯名等產品不斷推陳出新，不僅牢牢抓住資深粉絲，也吸引了許多新粉關注。

出國伴手禮熱潮，連帶掀起進口水果訪親送禮需求，2023年momo站上進口水果及原裝果汁買氣成長，其中以各年齡層都喜愛的進口蘋果汁最受歡迎，業績年增突破100％；無籽香甜的麝香葡萄也擄獲一粽饕客，自家享用或訪親送禮兩相宜，中秋送禮旺季繳出銷售年增50％佳績；而擁有喜慶紅色外觀的櫻桃亦是送禮首選。momo也分享，隨著消費者網購生鮮食材習性的養成，將吸引更多新客群。

美容家電持續升級，加上專業髮品的普及化，「居家專業沙龍」美髮商品的需求有感上升，像是在家即可享有髮廊般享受的「頂級吹風機」成為消費者優先選購的指標，2023年momo站上dyson Supersonic吹風機即繳出最高單月狂銷破4,000台佳績；「沙龍洗護髮」同樣備受青睞，momo集結AVEDA、巴黎卡詩、摩洛哥優油、資生堂專業美髮等品牌，讓消費者專在家也能擁有沙龍級美髮保養。