文策院執行國發基金投資文化內容產業創新高，今年總計通過60件投資案，國發基金投資並帶動民間投資總計35.7億元，累計執行國發基金投資共39.2億元。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院與跨國媒體、電信業者、科技業者等推動成立的文化內容產業基金、泛娛樂影視產業基金與科技文化基金，基金規模合計將達110億元，都將於明年陸續成立。

展望明年，蔡嘉駿指出，文策院將向國家發展基金管理會爭取第二個百億資金，投資更多公司與事業體，並與證交所合作，期望三年內推動更多文化內容產業公司上市櫃，透過資本利得的增加，回饋更多利潤給國發基金，形成正循環，使國發基金能持續獲利、支持文化內容產業的發展。

在5月《文創法》修法後帶動的投資抵減利多政策，加上9月文化部公布的「黑潮計畫」，為臺灣文化內容產業創造了友善的投資環境。文策院長盧俊偉表示，文策院也在此契機下，推動電信業、科技業及跨國媒體集團的投資合作，並拓展至歐美市場及東北亞、東南亞市場，分別與美、法、日、韓、新等多國，開展跨領域投資、跨IP投資、人才培育與通路行銷等合作，從資金源頭、人才養成到全球通路等面向，搭建臺灣文化內容產業與國際業界的連結。

其中，文策院分別與中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信業推動合組基金，且與美商華納兄弟探索集團、韓國娛樂龍頭「CJ ENM」集團（CJ ENM HK），以及國內媒體集團TVBS牽手，針對影視音、經紀、動畫等泛娛樂文化內容產業進行投資。

另與華碩、威剛等科技業合作，針對ACG、AI、後製特效、虛擬攝影棚等領域進行投資；更運用國發基金，投資以籌組動畫製作委員會、成立內容數位平台等為營運項目的公司，期能以多元的資金組成與市場口味，增添臺灣文化內容產業的資金來源，強化文化內容產業從跨域開發到特效製作的全球實力。

文策院同時進行全球市場佈局，分別與法國國家電影與動畫中心（CNC）、新加坡電影委員會、日本角川集團、韓國特效公司Dexter Studios等，展開包括人才交流、跨國原創影視製作開發、IP多元開發、影視特效製作，及拓展國際市場等領域的合作，期望透過多方國際連結，助臺流匯聚出海。