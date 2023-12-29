墨西哥和美國今天在政府聯合聲明中表示，兩國官員同意更密切合作，以解決美墨邊境創紀錄的移民問題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問墨西哥之後，兩國表示，將尋求增強對委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜和海地移民的贊助倡議，並從根源解決移民問題。

雙方代表團討論了「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）受益人處境管理規範，以及長期居住在美國無證的西班牙裔移民的管理。雙方預訂下月在華府再次會談。

美國民主黨籍總統拜登將競選連任，預料移民和邊境問題將成為2024年大選的首要議題。

這次美墨會談之前，美國暫時關閉了一些過境關卡，以重新部署執法人員，這造成邊境貿易通關放緩，引發共和黨人對拜登政府邊境政策的批評。

今天稍早，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，經過短暫關閉後，雙方已同意再度維持邊境開放。

羅培茲歐布拉多在上午記者會中表示：「這項協議已經達成，鐵路通關和邊境橋樑都已開放，恢復正常狀況。」

今年有超過50萬移民穿越了中、南美洲交界的達連隘口（Darien Gap）危險叢林，人數是去年紀錄的兩倍；許多人是為了逃離犯罪、貧困和衝突，他們前往美國是為了尋求美好的未來。

由移民與尋求庇護者組成的隊伍在路途上絡繹不絕，許多人還帶著孩童。最新一支隊伍目前正緩慢穿過墨西哥南部，向美國邊境邁進。

羅培茲歐布拉多估計約有1500人，但一些活動人士和當地媒體指出，這一支隊伍有7000人。