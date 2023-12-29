【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數233.92點，漲0.01點；總計363家漲、345家跌、100家持平；委買10920332張、委賣6625443張；總成交值551.22億元。

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