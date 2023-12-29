【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17926.28點，漲15.91點；總計397家漲、497家跌、156家持平；委買37068909張、委賣23497816張；總成交值2181.84億元。

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