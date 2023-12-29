【時報記者葉時安台北報導】研揚(6579)瞄準edge AI領域，公司陸續推出工業級邊緣伺服器、工業顯卡等新產品，帶動營收成長超過一成表現。展望明年，研揚目前訂單能見度約3-4個月，不過客戶陸續下單，看好明年恢復力道拉抬業績表現。
研揚區域分布，大陸占比降至7%、亞洲與新興國家占比升至18%、歐洲占比升至40%、美國占比降至31%，其他占4%。研揚產品組合分析，主板類占46%，其中工業主板占17%、嵌入式占29%；UP品牌占8%、BOX PC&Edge AI占13%、網通占10%、工業平板&Panel PC占15%、RISC computer占1%。
研揚傳統工業電腦的垂直市場專注四個領域，為智慧零售、智慧製造、智慧交通、網通，而交通、網通部分今年仍疲弱但衝擊較小，今年影響較大在於零售、製造，不過今年下半年客戶陸續下單，狀況持續好轉。
研揚明年第一季將陸續推出工業級邊緣伺服器、工業顯卡等新產品，瞄準edge AI領域，研揚強調，雖然其領域營收較停滯，但今年受到AI相關專案數成長強勁，專案也陸續量產中，可望帶動明年營收持續成長，目標明年相關營收可望再增漲逾一成。
目前訂單能見度約3-4個月，受到供應鏈缺料改善，從去年交貨期的16-20周，今年已縮短至6-8周，客戶減少下長單比率。展望研揚整體營運，研揚表示，受到交貨延遲因素，今年12月營收可望較11月更佳，並看好明年度恢復力道，雖然仍有變數，但明年業績有望優於今年。
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