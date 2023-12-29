10年磨一劍，輕軌終成圓，高雄輕軌即將成圓試營運，為了迎接這歷史性一刻，輕軌負責興建的中鋼公司與負責營運的高捷公司，很早就接到試營運啟航典禮籌備小組指示的一個重要任務，打造一個兼具吉祥、甜蜜及高雄在地特色的伴手禮。而在因緣際會之下，高捷公司與高雄在地小甜心手工果醬合作，今日揭曉試營運啟航典禮的特色伴手禮——「蜜柑醬」。

高雄在地旗山美濃青年劉彥雯為罕病遲緩孩子自製安全副食品獲好評，進而自創品牌「小甜心果醬」，秉持天然無添加物的精神，果醬口味連年勇奪英國「柑橘果醬大賽」銀牌獎及日本「世界柑橘類果醬日本大賽」金獎，可謂高雄與台灣之光。而蜜柑站長身為高雄捷運與高雄輕軌最受歡迎的吉祥物，一出場就帶有吉祥與喜氣，因此劉彥雯特地掌握蜜柑的特色，與高捷公司共同打造這款輕軌成圓的特色伴手禮，蜂蜜柑橘醬，也就是「蜜柑醬」。

「蜜柑醬」將於試營運啟航當日亮相試吃，岡山在地蜂蜜帶入柑橘風味，甜蜜中帶著清爽，令人驚艷，瓶身的蜜柑可愛模樣，讓吃完之後的空瓶也兼具收藏價值，未來更希望能成為來高雄一遊必買的觀光伴手禮，讓輕軌成圓的榮耀與喜悅能繼續延續。

高雄市政府捷運工程局表示，隨著輕軌即將成圓，屆時希望能夠以這款用「柑橘的圓、蜜柑的甜、在地的工」釀造而成的大吉大利伴手禮蜜柑醬，讓參與試營運啟航的所有貴賓、市府團隊以及幕後工程英雄，一同沉浸感受迎接輕軌成圓的甜蜜心情。