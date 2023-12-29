統一超（2912）轉投資星巴克全台特色店已超過50家，全台店數已超過560家，隨疫後國旅人潮增，特色店續展店，並預計2024年元旦嘉義新民門市開幕，同時迎來跨年連假，星巴克更推薦北中南東4打卡門市，包括花蓮理想門市、嘉義新民門市、Green Store沙鹿北勢門市與福隆觀海門市。
星巴克預期全年業績持續成長，其中特色店業績更比一般店增2成，未來仍繼續深耕各地特色店；像是2024年元旦開幕的嘉義新民門市，即充分呼應嘉義木都文化歷史，外觀以淺灰色丁掛磚及木紋格柵建材，室內中灰色丁掛壁磚及木紋飾框artwork牆面，如同投入大自然懷抱的森林，門市為星巴克車道型服務門市(Drive-Thru)，以標準U型DT車道提供顧客內用外帶體驗。
且開幕慶首賣嘉義新民隨行卡、嘉義新民馬克杯、咖啡條紋女神提袋，設計概念以傳達嘉義過往林業輝煌和車道服務印象。
而東台灣最夯星巴克花蓮理想門市，則在顧客敲碗期待下，推出遊湖組合套餐，以在地連結的點心「烤甘藷生乳捲」搭配大杯那堤，加上遊湖船票的套餐優惠價。
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