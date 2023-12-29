中國汽車品牌吉利旗下的極氪傳將登陸新加坡市場，預計將於2023年第三季開始向新加坡客戶交付電動車。消息指出，極氪汽車將在當地推出兩款車型，包括極氪009及X車型。
新加坡媒體海峽時報引述新加坡經銷商Premium Automobiles指出，相關協議於2023年12月下旬簽署，極氪在新加坡的展廳將於2024年上半年建成，具體細節仍在敲定中。
吉利控股集團董事長李書福於2024年新年致詞表示，2023年集團總銷量預計超280萬輛，年增20％以上，新能源滲透率超三分之一，新能源轉型的上半場取得成效。集團不斷增強在大陸、歐洲、東協等跨區域的協同發展能力，這為集團在全球關鍵市場贏得機會和聲譽。
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