Alphabet旗下的谷歌同意就有關秘密追蹤Chrome瀏覽紀錄的集體訴訟達成和解，也讓這項要求賠償50億美元的官司有望落幕。

隨著谷歌與代表消費者的律師達成和解的初步協議，美國加州地方法院Yvonne Gonzalez Rogers已決定將原訂明年2月5日的裁決暫緩。谷歌並未對外揭露和解內容，僅表示雙方經過調解達成具約束力的條件書，預計將明年2月24日以前提交正式和解協議以供法院批准。

原告於2020年提起的集體訴訟，指控谷歌自2016年起即使在無痕或其他隱私模式時，仍可讓谷歌透過分析、暫存和應用程式追蹤數百萬使用者的瀏覽記錄，用戶以為在進行私下瀏覽，但實際上隱私遭到侵犯，原告要求賠償每位受影響的用戶5,000美元，總計要求谷歌賠償50億美元。