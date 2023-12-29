下周一就是2024年元旦，新的一年即將開始，政府為協助育有幼兒的家庭減輕負擔，2024年托育補助預算將增加39.9億元，達112.7億元，預估1年有9.5萬名兒童受益。

2024年1月開始，行政院將每名幼兒托育費用負擔，由原先控制在家庭可支配所得10~15%降低為5~10%。送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者，每月補助由8500元調升為1萬3000元。

另外，中低收入戶補助再調高1000元、低收入戶及弱勢家庭再調高2000元。為鼓勵生育，第2名子女再調高1000元、第3名以上子女再調高2000元，大幅降低育兒家庭托育負擔。

這次補助調高後，送托公共化托育機構的家庭，每月最低補助7千元(一般家庭、第1名子女)，最高1.3萬元(低收入戶或弱勢家庭、第3名子女)。送托準公共托育機構的家庭，每月最低補助1.3萬元(一般家庭、第1名子女)，最高1.9萬元(低收入戶或弱勢家庭、第3名子女)。補貼金額為歷來最高。(見下表)

行政院在2023年8月底核定修正「我國少子女化對策計畫」，在未滿2歲嬰幼兒照顧部分，考量現階段送托家庭的托育費用升高，因此再度調高托育補助。補助調高後，送托公共化托育機構者家長平均約負擔2000~3500元、送托準公共保母者約2500~3500元、送托準公共托嬰中心者約4500~5500元。