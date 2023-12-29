【時報-台北電】29日A股三大指數早盤集體收漲，MR、消費電子、傳媒等板塊漲幅居前；養殖業、房地產開發等板塊飄綠。
消費電子概念股集體爆發，MR方向領漲，歌爾股份、五方光電、道明光學、共達電聲等10餘股漲停。傳媒、遊戲股展開反彈，中文線上漲逾10%，上海電影漲停。CPO概念股開盤沖高，九聯科技、太辰光等強勢。
光伏概念股走勢分化，清源股份7連板，賽伍技術、閩發鋁業等漲停。豬肉股震盪調整，新五豐領跌，成為早盤少數的弱勢族群。
午間收盤，滬指漲0.34%，報2964.68點；深成指漲0.49%，報9487.46點；創業闆指漲0.28%，報1884.8點。滬深兩市合計成交額5,120.54億元，北向資金實際淨買22.28億元。兩市54股漲停，4股跌停。北證50指數漲1.97%。（編輯：張嘉倚）
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