【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）在周四晚間低調宣布專為中國市場推出顯卡RTX 4090 D，價格自1.2999萬元人民幣起跳，與RTX 4090相同。

RTX 4090 D型號中的「D」代表「Dragon」，呼應即將到來的龍年。此款顯卡採用和RTX 4090一樣的24GB GDDR6X顯卡記憶體，但搭載的CUDA核心為14592個，較RTX 4090的16,384個減少。Tensor核心數量從512個縮減至456個，RT核心數量從128個減至114個。此外，RTX 4090 D的頻寬為384位元、速率為21 Gbps，而顯卡總功耗為425W，明顯低於RTX 4090的450W。

彭博報導，輝達發言人在電郵中強調該「特供版」顯卡符合美國政府對晶片出口中國所實施的規範，且只限於在中國銷售。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在12月初撂下狠話，當時她表示，商務部畫出一條「紅線」，像輝達這樣的公司就會以略低於這條「切割線」（cut line）的標準打造一款新晶片，這是徒勞無功的，「如果你依著特定界線重新設計晶片讓中國能做出AI，我在隔日就能出手管制」。

不過再隔一周，雷蒙多的態度明顯軟化。在接受路透社訪問時，她表示，輝達「可以、將會且應該」把AI晶片賣給中國，因為大多數的AI晶片都將做為商業用途，但「我們不能允許他們出貨最精密、處理效能最高的AI晶片，這將使中國能夠訓練他們最先進的模型」。