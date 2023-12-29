【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）在周四晚間低調宣布專為中國市場推出顯卡RTX 4090 D，價格自1.2999萬元人民幣起跳，與RTX 4090相同。
RTX 4090 D型號中的「D」代表「Dragon」，呼應即將到來的龍年。此款顯卡採用和RTX 4090一樣的24GB GDDR6X顯卡記憶體，但搭載的CUDA核心為14592個，較RTX 4090的16,384個減少。Tensor核心數量從512個縮減至456個，RT核心數量從128個減至114個。此外，RTX 4090 D的頻寬為384位元、速率為21 Gbps，而顯卡總功耗為425W，明顯低於RTX 4090的450W。
彭博報導，輝達發言人在電郵中強調該「特供版」顯卡符合美國政府對晶片出口中國所實施的規範，且只限於在中國銷售。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在12月初撂下狠話，當時她表示，商務部畫出一條「紅線」，像輝達這樣的公司就會以略低於這條「切割線」（cut line）的標準打造一款新晶片，這是徒勞無功的，「如果你依著特定界線重新設計晶片讓中國能做出AI，我在隔日就能出手管制」。
不過再隔一周，雷蒙多的態度明顯軟化。在接受路透社訪問時，她表示，輝達「可以、將會且應該」把AI晶片賣給中國，因為大多數的AI晶片都將做為商業用途，但「我們不能允許他們出貨最精密、處理效能最高的AI晶片，這將使中國能夠訓練他們最先進的模型」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：