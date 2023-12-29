【時報記者任珮云台北報導】藍天（2362）在台股封關日開高走高，盤中鎖住漲停價，創逾4年來新高價。藍天今年前3季EPS為1.46元，前11月營收225.1億元，年增近1成。藍天明年可望切入人工智慧電腦（AI PC）供應鏈，擴大高毛利筆電銷量，激勵買單追價。

藍天筆電專攻CLONE（白牌）市場，產品高度客製化(中高階&電競產品)，產線少量多樣，具高度彈性，客戶以區域性通路商為主，Local King客戶群100多個。

藍天筆電事業第3季單季出貨42.9萬台、季增16%，達近6季新高，單季貢獻營收54.4億元，近7季新高。展望第四季在單需求，包括雙11、黑5、雙12等購物潮，加上耶誕節慶訂單，可望推升銷售表現，第4季業績可望再季增、年增。在區域出貨方面，今年前三季中國和亞太區出貨成長，亞太區出貨年增28%，中國區出貨年增6%。

藍天的集團商業不動產包括：一、經營性物業19個；二、出租物業13個；三、群光百貨，含3個百貨公司，一個君悅酒店及一個待租售，合計共37個物業。另外，台北雙星預計在2027年完工，大埕(台北車站E1.E2街廓都更案)預計在2025年動工，2030年完工。

藍天兼具AI PC及資產概念，第三季的每股淨值達73.08元。

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