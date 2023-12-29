【時報記者任珮云台北報導】台股掛牌的陸股ETF在封關日表現優於美股ETF，包括富邦上証(006205)、元大上證50(006206)、復華滬深(006207)、國泰中國A50(00636)、富邦深100(00639)、元大寶滬深(0061)、復華中國5G(00877)、永豐中國科技50大(00887)、富邦中証500(00783)、元大MSCIA股(00739)等漲幅均逾1個百分點。

法人分析，外資昨天反手買進160億人民幣的大陸股票，金額創7月以來最大。主要是預期人民幣貶值、聯準會暫停升息、北京政府政策偏多，以及陸股跌深等，吸引外資重返陸股。

不過，市場對本月22日北京當局又對網路遊戲施展管理，國家新聞出版署發表「網絡遊戲管理辦法」，事件本身就衝擊市場信心，陸港兩地網路股暴跌，就算事後再大幅批出遊戲版號以及聲明沒有要打壓電玩產業，但政策如此不確定已經讓市場高度疑懼。

法人指出，大陸目前通縮問題嚴重，11月70個城市新建商品住宅價格指數年減0.2％，為七個月以來最大跌幅，前11月全國房地產開發投資年減9.4％、商品房銷售額年減5.2％、房屋新開工面積年減21.2％。

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