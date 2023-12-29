【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在2023年最後一個交易日，日經29日雖表現疲弱，但一整年的漲幅應可創10年以來最大。早盤結束時，日經指數暫收33,470.37點，小跌69.25點或0.21%。東證收2,367.02點，小漲5點或0.21%。
分析師表示，封關前一日，市場買進部分非績優類股，且賣出最近幾個交易日，漲得比大盤還要兇的股票，這是因為投資看法分歧不集中。另外，日股要等到明年元月4日才會再度交易，國際局勢動盪不安，變數太多下觀望者居多。
根據估算，目前日本東證指數（TOPIX）年線狂漲近27%，日經225指數大概是飆升30%，漲幅雙雙創2013年以來最大。10年前，當時的日本政府曾實施大膽的貨幣以及財政寬鬆政策，那時候也讓外界重新燃起日本可復甦的希望。
亞洲主要指數中，2023年就屬日本表現最好。因市場憂心中國大陸經濟成長後市發展、地緣政治緊張情勢依然沒有消褪、以及大陸嚴加控管陸企之下，MSCI亞太指數竟然今年還漲不到9%。
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