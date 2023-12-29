元旦新福利！經濟部推出的「住宅燃氣器具節能產品補助」，將從2024年1月1日起至4月30日，為期4個月，凡購買一、二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台最高可享3000元補助。

不只如此，「住宅家電汰舊換新節能補助」已公告延長辦理一年，無論是在2023或2024年購買的冷氣機及電冰箱，只要符合一級能效及汰舊換新規定皆可申請3,000元補助，如再搭配財政部貨物稅退稅措施，每台家電合計最高有5,000元的節能優惠。

此次燃氣器具補助，雙口以上瓦斯爐及自然排氣式燃氣熱水器，一級能效產品補助2000元，二級產品補助1000元；強制排氣式燃氣熱水器一級能效3000元，二級產品2000元。依補助作業要點規定，同一電號之用戶僅可申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各一台。

經濟部能源署指出，預計補助23萬台。有意申請補助的民眾，應在購買一或二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器後，備妥申請表、身分證件、存摺、安裝地址電費單、統一發票等規定文件，以掛號寄至專用郵政信箱(板橋郵政68-123號信箱)，或直接線上申請，加快補助審核速度。