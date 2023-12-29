【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】市場預期聯準會最快可能在明年 3月開始降息，在周五今年最後交易日，美元估將以下跌封關，扭轉之前連漲兩年的升勢。

周五亞洲盤中，美元在淡靜的交易中持穩，美元指數微跌0.02%，報101.18。

在隔夜市場，美元指數尾盤上漲0.3%，至101.3，盤中一度跌0.37%，報100.617，再創5個月新低。

自從聯準會在2022年初啟動激進的升息周期以來，美國利率必須升多高的預期帶動美元一路走高。隨著經濟數據顯示美國通膨持續降溫，投資人轉而關注聯準會多快將開始降息，而在聯準會於12月會議意外轉向鴿派後，市場對於美國即將降息的預期急速升溫，美元也加速走弱。

12月美元指數估將收跌逾2%，今年以來估將下跌約2.2%。

Saxo外匯策略部門主管Charu Chanana表示，由於聯準會正式發出轉向鴿派的信號，美元可能在2024年面臨壓力，但我們仍需要看看美國以外的增長態勢如何。

美元持續走軟，其他主要貨幣的壓力獲得緩解。歐元最新報1.1076美元，仍徘徊在5個月高點附近，今年估將上漲逾3%。英鎊漲0.04%，報1.2740美元，今年估將升值5%，創下2017年以來最佳表現。

儘管歐洲央行和英國央行在本月的政策會議上並未釋出任何即將降息的信號，但操盤手仍繼續押注聯準會的政策立場轉向和美國的降息前景可能促使其他主要央行跟進。

富國銀行經濟學家在其發表的2024年展望中表示，我們相信已開發國家央行將把轉向降息的時間提前。對許多G10國家的央行而言，在2023年堅守的「升更高、高更久」的政策立場開始變得不再那麼重要。